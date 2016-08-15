​Unibank проводит новую кампанию

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Карта Albalı Plus debet, совмещающая в себе одновременно 5-6 функций, стала еще более доступной. В рамках проводимой ОАО Unibank кампании стоимость этой карты стала всего лишь 3 АЗН/USD.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, заказать карту Вы можете, подойдя в любой филиал банка вместе с удостоверением личности или же онлайн через сайт http://debet.albali.az/. Данная кампания продлится до 8 ноября.

Albalı Plus debet предлагает клиентам ряд преимуществ. Так, при каждой оплате покупки с помощью Albalı Plus debet до 20% от потраченной суммы будет возвращено на счет. Клиентам предоставляется возможность обналичивать деньги с карты без комиссии, получать доход на размещенные на карту средства в размере до 6% годовых. Клиент может самостоятельно выбрать, в какой валюте и в какой международной платежной системе заказать карту.

В то же время операции, проводимые с Albalı Plus debet, через мобильное приложение Unibank Mobile, делают клиента участником лотереи и дают ему шанс выиграть телефон İphone 6S. Согласно условиям лотереи, каждые 3 транзакции в размере 5 АЗН дают один шанс участнику.