Unibank проводит новую кампанию

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В честь своего 25-летия Unibank дарит каждому клиенту 25 AZN.

Об этом сообщили Report из банка.

Согласно новой кампании, с 25-го августа по 7-е сентября, каждому, кто закажет с картой Unibank любой продукт APPLE (за исключением аксессуаров) на сайте From.ae, получит скидку на стоимость товара в размере 25 AZN. Скидкой смогут воспользоваться только те пользователи карт Unibank, которые выберут выделенную для них платежную панель “Unibank 25 ЛЕТ” и введут специальный промо-код. Промо-код будет отправлен на телефон клиента через смс. Клиенты, не получившие промо-код через смс, смогут получить его следующими путями: позвонив в информационный центр по номеру 117; обратившись в филиалы; отправив запрос через Unibank Mobile.