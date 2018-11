Unibank проводит новогоднюю кампанию

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Unibank в преддверии Нового года дарит возможность каждому, кто получит кредит, приобретет дебетовую карту, осуществит денежный перевод, разместит депозит, совершит покупки с помощью карт получить скидки и подарки. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, новогодний пакет от Unibank включает следующее:

- Кредиты без комиссии плюс карта ALBALI PLUS debet в подарок;

- 30% скидки на тарифы премиальных карт (Visa/MC Gold, Platinum,Visa İnfiniti, Albalı Plus debet Gold/Platinum);

- ALBALI PLUS debet и ALBUKART всего лишь 3 АЗН/ USD;

- В период акции клиенты, открывшие депозитный счет через услугу мобильного банка Unibank Mobile, получат в подарок дополнительно 0,3%;

- В зависимости от размера размещенного депозита клиенты получат в подарок карты ALBALI PLUS debet Standart, ALBALI PLUS debet Gold или ALBALI PLUS debet Platinium;

- 30% скидки на тарифы депозитных ячеек;

- При переводе денег за рубеж посредством систем денежных переводов Unibank на каждые 300 АЗН/200 USD / 200 EUR/12000 РУБ в подарок 10 минут бесплатных разговоров от Bakcell;

- При покупке товаров в рассрочку, каждый клиент получит дополнительный месяц от банка в подарок;

- При покупке товаров с дебетовой картой, каждого клиенты ждут специальные cashback акции и скидки.

Кампания продлится до 7 января.