Unibank проводит лотерею

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ОАО Unibank проводит "Весеннюю лотерею" с призовым фондом 10 тыс. манатов. Общее число победителей составит 184 человека.

Как сообщает Report, каждая транзакция в размере 10 манатов расценивается как один шанс.

Шанс на участие в лотерее получают клиенты, совершившие нижеследующие операции с помощью мобильного приложения UnibankMobile: оплаты за коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/тв услуги; денежные переводы со счета на счет, с карты на карту, со счета на карту, с карты на карту в различных валютах.

По итогам лотереи 1 человек выиграет 1 000 манатов, 3 человека 500 манатов, 30 человек 100 манатов, 50 человек 50 манатов, 100 человек 20 манатов.

Лотерея продлится с 4 марта по 10 апреля. Победителями будут клиенты, которые совершили транзакции именно в этом промежутке времени. Розыгрыш состоится 19 апреля. Победителей определит специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.