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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Unibank проводит лотерею "Новый год-2018". С 6 декабря по 15 января каждый, кто возьмет кредит в Unibank, совершит безналичные оплаты банковской картой или сделает операции в мобильном приложении Unibank Mobile может стать одним из 95 победителей лотереи с призовым фондом в размере 10 236 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Два победителя станут обладателями самого крупного приза – по 2 018 манатов каждый, 1 победитель - 500 манатов, 22 победителя - 100 манатов, 70 победителей - 50 манатов.

Победителями лотереи могут стать клиенты, получившие наличный кредит в Unibank и ставшие обладателями кредитной карты Albalı Plus в период проведения лотереи; клиенты, осуществившие безналичные операции с помощью дебетовых, кредитных и зарплатных карт банка до 15 января (каждая транзакция в размере 10 манатов дает шанс участвовать в лотерее).

Для участия в лотерее по картам следует пройти регистрацию на сайте unibank.az(https://onlineservices.unibank.az/LottoRegister/) до 15 января.

Тираж, состоящий из двух частей, пройдет 23 января в головном офисе Unibank. Розыгрыш будет проводиться на основе электронной жеребьевки посредством специальной компьютерной программы.