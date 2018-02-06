Unibank проводит кредитную кампанию

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Каждый, кто получит наличный или же микрокредит в Unibank до 25 февраля, будет оплачивать основную сумму через 3 месяца. Первые три месяца можно оплачивать только проценты по кредиту. Кроме того, комиссия по кредиту будет снижена на 50%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Кредит на сумму до 20 тыс. манатов и сроком до 36 месяцев выдается без оплаты страховки, минимальная ежемесячная оплата кредита начинается от 19 манатов. Кредит выдается без поручителя, а процедура кредитования очень проста.

Для получения кредита можно обратиться в филиалы банка, оставить заявку на кредит онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись посредством whatsapp по номеру 050 778 8117.