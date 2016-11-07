Unibank проводит кредитную акцию

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank по случаю Дня государственного флага проводит однодневную акцию без комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Только один день, 8 ноября, все обратившиеся в Unibank за кредитом смогут оформить кредит до 5 000 манатов сроком до 24 месяцев без комиссии. Помимо этого каждый, кто воспользуется кредитом от Unibank, получит в подарок карту Albalı Plus debet.

Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.