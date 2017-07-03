Unibank проводит кредитную акцию без комиссии

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank проводит кредитную акцию для сотрудников министерства внутренних дел и Азербайджанского каспийского морского пароходства по случаю их профессиональных праздников.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, с 3-го по 7-е июля все работники этих сфер могут оформить в Unibank кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев без комиссии. Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манатов. Требование к минимальной заработной плате - 175 манатов. Поручитель не требуется. Процентная ставка начинается от 23% процентов.

Филиалы Unibank функционируют в будние днис 09:00 до 17:00.За более подробной информацией следует обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az,https://twitter.com/unibank).