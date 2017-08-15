Unibank проводит кампанию по случаю своего юбилея

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ ОАО Unibank по случаю своего 25-летия проводит кампанию с многочисленными сюрпризами.

Об этом сообщили Report в банке.

По информации, с 15 августа каждого оформившего кредит, получившего дебетовую карту или совершившего покупки с картой Unibank, ждут приятные сюрпризы. А лиц, празднующих день рождения в августе, ждут специальные сюрпризы и подарки.

К примеру, всем клиентам банк предлагает наличный кредит с комиссией 1% (мин.10 манатов), в некоторых партнерских сетях до 30% начисления cashback бонусов. А для тех, кто празднует день рождения в августе, предлагается наличный кредит с 0% комиссией, 25% скидки на тарифы дебетовых карт и депозитных ячеек; 0% комиссии на кредиты, выдаваемые на основе депозитного обеспечения.

Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).