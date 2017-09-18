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    Unibank проводит кампанию для нефтяников

    Работники нефтяной сферы смогут оформить кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев
    © Report

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank по случаю 20 сентября - профессионального праздника работников нефтяного сектора проводит акцию. Как сообщили Report в банке, с 18 по 22 сентября все работники нефтяной сферы, обратившись в филиалы Unibank, смогут оформить кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев с комиссией 1%.

    Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манатов. Поручитель и страховка не требуются.

    Для получения кредита следует обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.

    Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 5 филиалов Unibank - “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им. С. Вургуна), “Сумгаит” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме.

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