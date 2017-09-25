Unibank проводит акцию для учителей

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В преддверии 5 октября - Международного дня учителя Unibank проводит акцию для всех работников сферы образования.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках акции работникам сферы образования предлагается 2%-ная скидка на годовую процентную ставку по кредиту. Кроме этого, каждому учителю, взявшему кредит, будет выдана бесплатная карта ALBALI PLUS debet. Наличные кредиты выдаются в размере до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев с 0% комиссией. Поручитель не требуется.

Для получения кредита клиенты могут обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через whatsapp по номеру 050 778 8117.

Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Отметим, что 5 филиалов Unibank "Аджеми", "Нефтчиляр", филиал №15 (напротив парка им.С.Вургуна), "Сумгаит" и "Гянджа" с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).