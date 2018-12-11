Unibank продолжает депозитную кампанию

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Открытие депозитного счета в банке и вклад ваших средств на этот счет не только для безопасности и процентов. Депозит также означает инвестирование в будущее. Создавайте свои планы на будущее для своих детей и близких с Unibank! Воспользуйтесь депозитной кампанией банка, чтобы ваши деньги смогли принести вам высокую прибыль. Депозитная кампания +2% в подарок от Unibank пока еще продолжается. Каждый, кто откроет депозитный счет в манатах до 30 декабря, получит от Unibank +2% годовых. В рамках кампании процентная ставка по депозиту "Срочный" увеличилась до 12%, а "Накопительный" и "Прогрессивный" - до 10% годовых.

Кроме того, теперь все, кто откроют манатный депозит в Unibank, смогут получить годовые проценты в тот же день, при открытии депозитного счета. Этот вид депозита, называемого "Проценты вперед", позволяет клиенту получить проценты на целый год в тот же день. Годовая процентная ставка при этом 9% (7%+2% подарочные).

Какие преимущества вы получаете, открыв депозитный счет в Unibank?

- Вы становитесь одним из более чем 1 миллиона клиентов стабильного, развитого и прибыльного банка страны;

- Вы получаете очень выгодный депозитный процент на рынке (максимум до 12%);

- Ваш депозит страхуется со стороны Фонда страхования вкладов;

- Депозит, находясь в безопасном месте, приносит вам ежегодный доход.

Один из самых лучших и безопасных способов пополнения имеющихся средств – это открытие депозитного счета. Обеспечьте будущее детей депозитной кампанией от Unibank!

Стоит особо отметить, что верхний порог процентной ставки по депозитам, на которые распространяются гарантии Фонда страхования депозитных вкладов, составляет 15%.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

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