Unibank призывает клиентов заказывать кредиты онлайн

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сколько времени вы тратите на получение кредита в банке? Если ваш выбор - Unibank, вы можете ответить на этот вопрос "всего за несколько минут". Вы просто заказываете кредит онлайн, приходите в банк и не ждете очереди, просто подписываете готовые документы и в считанные минуты забираете сумму кредита. В нерабочие дни вы также легко можете заказать наличный кредит от Unibank онлайн!

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- заказав онлайн с сайта www.unibank.az

- написав на whatsapp 050 778 8117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

- написав слово "Kredit" и отправив SMS на номер 8117

На основании вашего обращения будет определена сумма кредита, после чего сотрудники пригласят вас в банк и в течение очень короткого времени оформят ваш кредит.

Преимущества, которые Вы получите, взяв кредит в Unibank:

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- клиент сам выбирает дату оплаты

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19манат;

- процедура кредитования очень проста.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им.С.Вургуна); 13-ый филиал ("Иншаатчылар"); "Нариманов"; "Аджеми"; "Нефтчиляр"; 10-ый филиал ("Ахмедлы"); 19-ый филиал ("Бакиханов"); "Мярдякан", "Хырдалан"; "Сумгаит".

Региональные филиалы: "Гянджа"; "Барда"; "Кяпяз"; "Мингячевир"; "Товуз"; "Губа"; "Шамкир"; "Шеки".

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012)117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!