Unibank представил клиентам свой первый бизнес-продукт в рамках Agile

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Теперь бизнес-клиенты Unibank могут получить кредит в течение нескольких минут, не приходя в банк, благодаря услуге онлайн-кредитования корпоративных клиентов. Этот продукт впервые на местном рынке позволяет бизнес-клиентам всего за 15 минут онлайн перевести сумму кредита на свой счет. Вся процедура осуществляется через программу интернет-банкинга для корпоративных клиентов Unibank. Для этого необходимо просто заполнить онлайн-заявку - сумму кредита, которую клиент хочет, выписку из государственного реестра, форму заявки и удостоверение личности в отсканированной форме, и всего за 15 минут на основе оценки, сумма кредита зачисляется на счет клиента. Эта услуга абсолютно бесплатна.

Благодаря услуге онлайн-кредитования корпоративных клиентов больше нет необходимости в оформлении документов, клиент не должен приходить в банк и, находясь в любой точке мира, может получить онлайн-кредит от Unibank через интернет всего в несколько кликов.

Следует отметить, что этот продукт является первым продуктом, выпущенным методологией Agile Scrum, к которому в недавнем прошлом перешел Unibank. Команда, созданная в процессе Agile трансформации, частично выпускала продукт в конце каждого спринта (промежутка времени), а в самом конце предоставила продукт полностью. В результате первая скрам-команда Unibank по методологии Agile Scrum всего за месяц завершила работу, которая обычно занимала около 4-х месяцев. Это является новшеством на местном рынке как по самому продукту, так и по использованию методологии Agile Scrum. Unibank и в дальнейшем планирует увеличить количество скрам-команд, чтобы обеспечить более эффективное обслуживание.