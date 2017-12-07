Unibank предоставляет 25%-ную скидку для владельцев бизнеса

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По случаю 25-летия Unibank предоставляет специальные скидки и подарки для владельцев бизнеса. Как сообщает Report со ссылкой на банк, по 31 декабря предприниматели получат 25%-ную скидку на некоторые продукты и услуги Unibank.

В течение 25-дневной кампании бизнес-клиентов ожидают следующие льготы: 25% скидка на все тарифы до конца года для владельцев бизнеса, открывших счета в Unibank; для новых клиентов, открывающих счета в банке предоставляется 25% скидка по зарплатному проекту и бесплатные зарплатные карты; 25% скидка годового обслуживания бизнес–карт.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. 5 филиалов банка специализированы только для владельцев бизнеса. Предприниматели могут обращаться в филиалы: “Кара Караев”, “Ичеришехер”, “Дарнагюль”, “Ясамал”, 15-ый филиал, 10-ый филиал, “Нефтчиляр" и “Unibank-бизнес центр” или же в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

Корпоративные клиенты Unibank могут воспользоваться банковскими продуктами и услугами, даже не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно, независимо от их местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), Internet Banking и Telegram Bot.

За более подробной информацией следует обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients/.