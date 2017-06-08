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    Unibank предлагает выгодный летний кредит

    Процентная ставка по кредиту начинается от 23%

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ ОАО Unibank предлагает клиентам выгодный кредит в манатах. Банк повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 тыс. манат, а месячная оплата начинается с 19 манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, каждый гражданин страны с официальным доходом может обратиться за наличным кредитом в Unibank.

    Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 манатов. Процентная ставка начинается от 23%. Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%. Срок кредита до 36-ти месяцев. Поручитель не требуется.

    За наличным кредитом можно обратиться в филиалы Unibank Mobile, а также возможен заказ онлайн кредита через unibank.az.

    Уникальная кредитная карта Albali Plus, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank за получением кредитной карты с лимитом до 5 000 манатов. Albalı Plus является международной картой, которую можно использовать и за пределами страны.

    Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. 

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