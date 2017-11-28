Unibank предлагает предпринимателям новую услугу

© Report

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Unibank предлагает новую услугу для владельцев бизнеса. Как сообщили Report из банка, теперь владельцы бизнеса, не посещая банк, смогут бронировать счет в любой валюте.

Эта услуга позволяет, при вводе минимальных данных, всего за несколько минут, в любой день недели, открыть счет активации. Бронированный счет активен в течение 10 рабочих дней. Полученный номер счета можно передавать контрагентам и указывать в документах. В дальнейшем, чтобы воспользоваться забронированным расчетным счетом, необходимо в течение 10 дней предоставить в любой филиал банка требуемый пакет документов для быстрого открытия счета. Данные учетной записи немедленно отправляются на адрес электронной почты владельца.

Предприниматели могут забронировать счет по ссылке:

https://onlineservices.unibank.az/AccountOrder/index.html

За более подробной информацией следует обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).