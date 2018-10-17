Unibank предлагает пенсионерам кредит без комиссии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Проведение специальных кампаний для пенсионеров в Unibank стало уже традицией. Чтобы кредит для пенсионеров стал выгодней, Unibank сделал наличные потребительские кредиты БЕЗ КОМИССИИ. С сегодняшнего дня любой, у кого пенсия выше 100 манат, может обратиться в филиалы Unibank, чтобы оформить кредит с 0% комиссией. Кампания продолжается до 17-го ноября.

Преимущества, которые пенсионеры получат, взяв кредит в Unibank:

- комиссия: 0% - нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- клиент сам выбирает дату оплаты

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

- процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp 050 778 8117;

- позвонив в информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az(http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им.С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе);13-ый филиал ("Иншаатчылар"); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); "Гянджлик"; "Нариманов"; "Аджеми"; "Нефтчиляр"; 10-ый филиал ("Ахмедлы"); 19-ый филиал ("Бакиханов"); "Мярдякан", "Хырдалан"; "Сумгаит".

Региональные филиалы: "Гянджа"; "Барда"; "Кяпяз"; "Мингячевир"; "Товуз"; "Губа"; "Шамкир"; "Шеки".

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012)117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!