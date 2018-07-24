Unibank предлагает пенсионерам кредит без комиссии

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ До конца месяца пенсионеры, которые оформят кредит в Unibank, получат наличный кредит БЕЗ КОМИССИИ! Теперь, пенсионеры, обратившись в филиалы Unibank, могут оформить кредит до 20 000 манат с 0% комиссией.

Кредит в Unibank предоставляет особые преимущества пенсионерам:

-комиссия: 0%

-нет взноса за страхование;

-не требуется поручитель;

-клиент сам выбирает дату оплаты;

- сумма до 20 000 манат;

-минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

-процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-позвонив на информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы:15-ый филиал (рядом с парком им.С.Вургуна);14-ый филиал (Бешмертебе);13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal);“Гянджлик”;“Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”;10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.

Региональные филиалы:“Гянджа”;“Барда”;“Кяпяз”;“Мингячевир”;“Товуз”;“Губа”;”Шамкир”;“Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012)117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!