Unibank предлагает очередной кредитный продукт для владельцев бизнеса

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ После овердрафтного кредитования на основе оборотных средств ОАО Unibank предлагает еще одну возможность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Обладая обширной сетью POS-терминалов, банк предлагает своим бизнес-партнерам новый кредитный продукт. Предприниматели смогут получить кредиты в размере до 100 тыс. манатов за короткое время, на основе оборотов через POS-терминалы. Сумма кредита будет рассчитываться в соответствии с оборотом владельца бизнеса через POS-терминалы.

Теперь, для погашения кредита не нужно будет приходить в банк и ждать в очередях. Определенная часть ежедневного оборота через POS-терминалы автоматически будет зачислена на погашение кредита. А сумму, направленную на оплату кредита, предприниматель сможет выбрать сам.

Преимущества услуги эквайринга:

- Возможность получения кредита в течение 1 дня;

- Без залогового обеспечения;

- С увеличением оборота по POS-терминалу увеличивается и кредитный лимит;

- Кредит оплачивается автоматически.

Следует отметить, что с недавнего времени Unibank выпустил еще одну услугу для своих клиентов. Теперь, владельцы бизнеса в любое время, не приходя в банк, могут забронировать счет в любой валюте (https://onlineservices.unibank.az/AccountOrder/ind...

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, также не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от их местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business ), Internet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы: "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-ый филиал, 10-ый филиал, "Нефтчиляр" и "Unibank-бизнес центр" или же в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients .