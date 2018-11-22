 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Unibank предлагает новую кредитную кампанию с льготным периодом на оплату и скидкой на комиссию

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Unibank проводит очень выгодную кредитную кампанию для сотрудников государственного сектора. Сейчас обратившиеся в Unibank государственные служащие могут оформить наличный потребительский кредит до 20 000 манатов с льготным периодом в три месяца и со скидкой на комиссию в размере 50%. Клиентам, получившим кредит, будет предоставлена бесплатная кредитная карта Albalı Plus.

    Приходите в Unibank, получите кредит в размере до 20 000 манатов с годовой процентной ставкой, начинающейся всего с 13% (эффективных годовых) без поручителя и без страховой оплаты.

    Кампанией могут воспользоваться все госслужащие, в независимости от того, в каком банке их зарплатная карта.

    Преимущества, которые сотрудники государственного сектора получат, взяв кредит в Unibank:

    - 50% скидка на комиссию;

    - годовой эффективный процент, начиная с 13%;

    - возможность выплачивать основную сумму через 3 месяца;

    - нет взноса за страхование;

    - не требуется поручитель;

    - клиент сам выбирает дату оплаты;

    - минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;

    - процедура кредитования очень проста.

    Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

    - написав на whatsapp 050 778 8117;

    - позвонив в информационный центр 117;

    - обратившись онлайн с помощью UnibankMobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

    На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

    Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 13-ый филиал ("Иншаатчылар"); "Нариманов"; "Аджеми"; "Нефтчиляр"; 10-ый филиал ("Ахмедлы"); 19-ый филиал ("Бакиханов"); "Мярдякан", "Хырдалан"; "Сумгаит".

    Региональные филиалы: "Гянджа"; "Барда"; "Кяпяз"; "Мингячевир"; "Товуз"; "Губа"; "Шамкир"; "Шеки".

    За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi