Unibank предлагает новую кредитную кампанию с льготным периодом на оплату и скидкой на комиссию

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Unibank проводит очень выгодную кредитную кампанию для сотрудников государственного сектора. Сейчас обратившиеся в Unibank государственные служащие могут оформить наличный потребительский кредит до 20 000 манатов с льготным периодом в три месяца и со скидкой на комиссию в размере 50%. Клиентам, получившим кредит, будет предоставлена бесплатная кредитная карта Albalı Plus.

Приходите в Unibank, получите кредит в размере до 20 000 манатов с годовой процентной ставкой, начинающейся всего с 13% (эффективных годовых) без поручителя и без страховой оплаты.

Кампанией могут воспользоваться все госслужащие, в независимости от того, в каком банке их зарплатная карта.

Преимущества, которые сотрудники государственного сектора получат, взяв кредит в Unibank:

- 50% скидка на комиссию;

- годовой эффективный процент, начиная с 13%;

- возможность выплачивать основную сумму через 3 месяца;

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- клиент сам выбирает дату оплаты;

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;

- процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp 050 778 8117;

- позвонив в информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью UnibankMobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 13-ый филиал ("Иншаатчылар"); "Нариманов"; "Аджеми"; "Нефтчиляр"; 10-ый филиал ("Ахмедлы"); 19-ый филиал ("Бакиханов"); "Мярдякан", "Хырдалан"; "Сумгаит".

Региональные филиалы: "Гянджа"; "Барда"; "Кяпяз"; "Мингячевир"; "Товуз"; "Губа"; "Шамкир"; "Шеки".

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).