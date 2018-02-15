Unibank предлагает льготные агрокредиты до шести месяцев с 3%-ной скидкой

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank предлагает селькохозяйственный кредит до 300 тыс. манатов с 3% скидкой.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, агрокредиты Unibank выдаются со льготным периодом до 6 месяцев.

Клиентам, взявшим сельскохозяйственный кредит свыше 20 тыс. манатов, банк дает 50%-ную скидку за обналичивание и переводы денег.

Агрокредит на сумму 20-300 тыс. манатов выдается предпринимателям, имеющим ИНН, сроком до 3 лет. Льготный период составляет до 6 месяцев, залоговое обеспечение требуется.

Преимущества клиентов Unibank: дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира, бронирование счета в течение нескольких минут, выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно, овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности, минимизация документооборота, возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat.

Предприниматели могут обращаться в филиалы "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал, "Нефтчиляр", "Аджеми", бизнес-центр Unibank или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.