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    Unibank предлагает кредиты без комиссии

    Акция будет длиться до 6 августа

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank предлагает владельцам бизнесов в сфере торговли, производства, сельского хозяйства и сферы обслуживания кредит без комиссии на сумму до 15 тыс. манатов. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Микрокредиты выдаются в течение 1-3 рабочих дней. Список документов, требуемых для получения кредита сведен к минимуму.

    Акция по микрокредитам с 0% комиссией будет длиться до 6 августа.

    Unibank обладает широкой филиальной сетью в столице и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.  

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