Unibank предлагает кредиты без комиссии

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank предлагает владельцам бизнесов в сфере торговли, производства, сельского хозяйства и сферы обслуживания кредит без комиссии на сумму до 15 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.
Микрокредиты выдаются в течение 1-3 рабочих дней. Список документов, требуемых для получения кредита сведен к минимуму.
Акция по микрокредитам с 0% комиссией будет длиться до 6 августа.
Unibank обладает широкой филиальной сетью в столице и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook