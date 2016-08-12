​Unibank предлагает "Горячий летний кредит"

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ ОАО Unibank призывает клиентов воспользоваться кампанией "Горячий летний кредит". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка, кампания дает возможность получить как выгодный кредит, так и выгодный подарок.

По информации, в рамках данной кампании каждый, кто имеет официальное рабочее место, может обратиться в банк за кредитом в размере до 5 тыс. манатов. Каждому получившему кредит в качестве подарка от Unibank выдается карта ALBALI PLUS debet.

Кредиты выдаются сроком до двух лет. Кампания продлится до 18 августа.

Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.