Unibank предлагает бизнес-кредит

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Unibank предлагает кредит с очень выгодной процентной ставкой для владельцев бизнеса. Теперь корпоративные клиенты, которые оформляют кредит от Unibank, получат часть своих процентов по кредиту обратно на счет в конце срока оплаты. Для этого просто нужно оплачивать кредит в сроки без просрочек.

Кампания "Sözümüz sözdür!", предназначенная для бизнес-клиентов Unibank, предоставляет возможность для предпринимателей получaть кредит с более низкой процентной ставкой. Юридические лица, получившие кредит во время кампании и совершившие все оплаты во время, получат 10% от процентной суммы обратно на счет. Кампания будет продолжаться до 16 ноября.

Условия кампании:

- Кампанией могут воспользоваться только юридические лица;

- Кампания рассчитана на кредиты от 15 000 манат;

- Кампания относится к кредитам сроком 18 и более месяцев (оплата должна осуществляться как минимум 18 месяцев).

- Кампания применяется только к кредитам, предоставленным самим банком.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета,

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания;

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал ("Ахмедлы"), "Нефтчиляр", "Аджеми" и "Unibank бизнес-центр" или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!