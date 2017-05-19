Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ ОАО Unibank открыл новый филиал в центре ASAN Kommunal по адресу ул. Гасана Алиева, 36.

Как сообщили Report из банка, в филиале клиенты смогут воспользоваться широким спектром банковских услуг.

В частности, клиентам будут оказываться такие виды банковских услуг, как расчетно-кассовые операции, открытие депозитов, заказ кредитов, денежные переводы, заказ пластиковых карт, оплата коммунальных услуг и другие.

Отметим, что Unibank обладает широкой филиальной сетью в столице и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Клиенты могут воспользоваться услугами банка также с помощью приложения Unibank Mobile: http://onelink.to/ffdbwf. За более подробной информацией следует обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank, созданный в 2002 году в результате объединения двух передовых коммерческих банков, MBANK (1992 года) и PROMTEXBANK (1994 года), является одним из крупнейших финансовых организаций страны. По своим финансовым показателям Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Банк оказывает услуги около 800 тыс. корпоративным и частным клиентам. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15 % акций) и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG) (8,33 % акций). Unibank основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и Инвестиционная компания Unicapital. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности банк не раз становился обладателем многих международных и отечественных наград.