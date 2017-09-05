Unibank обнародовал выгоду клиентов по картам

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день владельцы карт Unibank заработали более 122 000 манатов в рамках программы cashback.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, этот проект, являясь составной частью программы лояльности Unibank, дает возможность владельцам карт заработать cashback, проценты на остатки по счетам, воспользоваться специальными акциями, скидками, заработать бонусы при использовании мобильного банка Unibank. Для этого надо стать владельцем одной из карт Unibank.

Дополнительные выгоды по картам Unibank:

- До 30% cashback

- До 6% дохода по остаткам на счетах

- Множество скидок и подарков от сетей магазинов (как партнерских, так и не партнерских).

- Бонусы, обмениваемые на деньги и подарки при проведении операций по картам через Unibank Mobile.

Дополнительные возможности по картам Unibank:

- Зачисление средств на карту Unibank через постерминалы банка, а также терминалы E-manat

- Автоматическое и бесплатное подключение всех карт банка к системе безопасности 3 D secure

- Заказ карты в долларах или манатах.

- Выбор карт различных платежных систем (VISA или MasterCard).

- Срочный заказ карт по желанию.

Для заказа карты в режиме онлайн необходимо подойти в любой филиал банка или перейти по ссылке: https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/...

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).