Unibank объявил кредитную кампанию

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Unibank дал старт новой кредитной кампании. В рамках кампании каждый клиент сможет получить наличный кредит со льготной процентной ставкой и начать выплачивать основную сумму с 2018 года.
Как сообщает Report со ссылкой на банк, до 30 ноября клиенты, получившие кредит в Unibank, наряду с приобретением 2% скидки, в последующие 2 месяца будут платить только ежемесячные проценты по кредиту.
Поручитель при получении не требуется, минимальные ежемесячные платежи начинаются от 19 манатов. Электронную справку можно получить в банке. Для получения кредита следует обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.
Nərmin RəhimovaАвтор новости