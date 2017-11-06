Unibank объявил кредитную кампанию

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Unibank дал старт новой кредитной кампании. В рамках кампании каждый клиент сможет получить наличный кредит со льготной процентной ставкой и начать выплачивать основную сумму с 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, до 30 ноября клиенты, получившие кредит в Unibank, наряду с приобретением 2% скидки, в последующие 2 месяца будут платить только ежемесячные проценты по кредиту.

Поручитель при получении не требуется, минимальные ежемесячные платежи начинаются от 19 манатов. Электронную справку можно получить в банке. Для получения кредита следует обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.