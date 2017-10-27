Unibank объявил кампанию по ипотечным кредитам

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank проводит кампанию по ипотечным кредитам по линии Азербайджанского ипотечного фонда.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, каждый, кто возьмет ипотечный кредит от Unibank до 30 ноября, получит ипотеку с 7-процентной годовой ставкой.

В рамках этой кампании желающие могут приобрести до 150 тыс. манатов ипотечного кредита с низкой процентной ставкой и первоначальным взносом в размере 20%.

Следует отметить, что с 2006 года Unibank является одним из уполномоченных банков АИФ. Unibank активно участвует в продаже жилищ, находящихся в распоряжении MIDA. Кроме того, недавно между MIDA и Unibank подписан договор, подтверждающий их сотрудничество.

Отныне клиенты Unibank могут выплачивать свои ипотечные кредиты через мобильные телефоны, не приходя в банк. Для этого достаточно лишь загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел "Государственные платежи".

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).