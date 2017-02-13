Unibank не удерживает комиссию при обналичивании средств с Albalı Plus

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank не удерживает комиссию при обналичивании средств c дебетовой карты Albalı Plus в банкоматах банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, сейчас в рамках компании дебетовую карту Albalı Plus можно приобрести в любом филиале Unibank за 3 AZN/USD.

При каждой оплате покупки с помощью дебетовой карты Albalı Plus до 20% от потраченной суммы возвращается на карточный счет. Кроме того, на размещенные на карту средства начисляется доход в размере до 6% годовых. Дебетовую карту можно заказать в долларах или манатах.