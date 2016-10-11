Unibank не планирует привлечение новых акционеров

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank приступило к приему заявок от инвесторов на покупку акций новой эмиссии.

Как передает Report со ссылкой на банк, акционеры банка достигли принципиального соглашения по основным параметрам капитализации банка и начали процедуру внутреннего одобрения.

Согласно договоренности, планируется существенное увеличение доли участия международных финансовых институтов в капитале банка. Однако контрольный пакет останется за местными акционерами.

Согласно условиям эмиссии, акционеры банка имеют преимущественное право на приобретение акций и вся эмиссия будет выкуплена действующими собственниками банка. Привлечение новых акционеров не планируется.

Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Банк оказывает услуги около 800 тыс. корпоративных и частных клиентов. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития (15,15 % акций) и Немецкая инвестиционная корпорация (DEG) (8,33 % акций).