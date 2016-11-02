Unibank назвал победителей стимулирующей лотереи

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках лотереи, участниками которой стали пользователи мобильного приложения ОАО Unibank, клиенты смогли заработать телефоны iPhone 6s, а также различные ценные подарки.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, победители лотереи определились с помощью электронной жеребьевки. В первой части лотереи участвовали клиенты, которые провели операции посредством Unibank Mobile с 12 июля по 12 октября 2016 года, во второй же части участвовали клиенты, загрузившие приложение в период с 12 июля по 12 октября и воспользовавшиеся им минимум 1 раз. Общее количество победителей составило 24 человека, из которых 2 человека выиграли телефон iPhone 6s, двое Bose Dinamik Bluetooth, а остальные 20 человек карты ALBUKART debet с балансом 50 и 100 АЗН.

В настоящее время для пользователей Unibank Mobile, проводится еще одна кампания. В рамках данной кампании, Unibank снизил комиссию на 20% при переводе денег с карты на карту, с карты на счет или со счета на карту.