Unibank и Rabitabank будут совместно выдавать бизнес-кредиты

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Rabitabank и Unibank приняли совместное решение о выдаче синдицированных кредитов. В связи с этим между банками был подписан "Протокол намерения", подразумевающий выдачу совместных синдицированных кредитов.

Синдицированный кредит обычно выдается бизнес-клиентам со стороны двух и более банков. В результате такого сотрудничества оба банка смогут удовлетворять потребности своих бизнес-клиентов в больших объемах. Этим же для клиентов появляется возможность для реализации более крупных и долгосрочных планов развития. Другой целью таких кредитов является распределение рисков кредитной суммы между банками-участниками. На сегодняшний день существует большая потребность в синдицированных займах для удовлетворения потребностей в больших объемах кредитов со стороны владельцев бизнеса. С этой точки зрения сотрудничество между Unibank и Rabitabank в этом направлении будет очень полезным как для владельцев бизнеса, так и для банковского сектора.

Председатель Правления ОАО Unibank Фаиг Гусейнов высоко оценил это сотрудничество: "Приятно быть в списке первых банков в нашей стране, которые практикуют этот кредитный продукт, широко используемый на мировом банковском рынке. Это сотрудничество позволит нам софинансировать более крупные бизнес-проекты и удовлетворить спрос на большие деньги, которые нужны бизнесу. Я верю, что поддержка крупных бизнес-проектов со стороны Unibank и Rabitabank – двух банков, которые обладают большим опытом в банковской отрасли независимого Азербайджана, создаст новые тренды в банковском секторе".

Председатель Совета правления ОАО Rabitabank Эльчин Гадимов также считает, что синдицированные кредиты, предоставляющие возможность распределения кредитных рисков между банками-партнерами при выдаче крупных кредитов, станут более полезными для поддержки крупного бизнеса: "Это сотрудничество двух банков Азербайджана с богатым банковским опытом сделает финансовые ресурсы большего объема более доступными для бизнеса. Синдицированный кредит поможет предпринимателю не только увеличить вероятность реализации крупных проектов, но и будет способствовать общему росту экономики и росту занятости в стране".