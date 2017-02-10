Unibank дал старт очередному проекту в поддержку предпринимателей

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank запускает выгодный проект по заработным платам для предприятий. Как сообщает Report со ссылкой на банк, теперь каждого обратившегося в банк предпринимателя ждут большие льготы и выгодные предложения.

По словам руководителя направления корпоративных услуг банка Маджида Мамедова, в связи с нововведениями в закон о "Безналичных расчетах" с начала этого года резко увеличилось количество предприятий, решивших перейти на безналичные формы оплаты заработной платы: “Мы приняли решение увеличить поддержку наших предпринимателей. В настоящее время банк, основываясь на количестве сотрудников и размере фондa заработной платы обратившегося предприятия, предлагает очень выгодные условия для сотрудничества. Универсальность Unibankа позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания не только компаниям но и их сотрудникам. Минимальная документация, обширная сеть филиалов и банкоматов, возможность оплаты заработной платы сотрудников, не выходя из офиса с помощью безопасного интернет-банкинга, и ряд других возможностей обеспечивают максимальный комфорт в сотрудничестве с Unibank”.

В рамках проекта каждая выданная зарплатная карта будет обеспеченна системой безопасности 3D secure. Заработные платы будут выдаваться с помощью карт Albalı Plus, что позволит их владельцам воспользоваться всеми преимуществами этой карты (депозитной функцией, возможностями cashback, скидками в магазинах-партнерах и т.д.). Сотрудники компаний смогут также с легкостью подключиться к приложению Unibank Mobile, которое считается одним из лучших на пространстве СНГ. С помощью данного приложения сотрудники смогут контролировать свои счета, оплачивать коммунальные расходы. Помимо этого, при получении заработных плат с помощью карт Unibank автоматически открывается история по каждому сотруднику, что в дальнейшем поможет ему получить кредит по более выгодным условиям.

Подключение к данному проекту возможно во всех филиалах банка.