Unibank дал старт новой кампании

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank дал старт новой кредитной кампании. В рамках кампании, каждый, кто официально трудоустроен на рабочем месте, может обратиться в банк за кредитом в размере до 5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, кредиты выдаются сроком до двух лет. В рамках кампании каждому получившему кредит в качестве подарка от Unibank выдается дебетовая карта ALBALI PLUS. Кампания продлится до 18-го августа.

Отметим, что филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.