О нас
Аудио новости

UNCTAD: Развивающимся странам потребуется $310 млрд для обслуживания внешнего долга

UNCTAD: Развивающимся странам потребуется $310 млрд для обслуживания внешнего долга По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) , в 2022 году развивающимся странам потребуется 310 млрд долларов США для удовлетворения требований по обслуживанию внешнего государственного долга, что эквивалентно 9,2% непогашенной суммы внеш
Финансы
25 марта 2022 г. 10:36
UNCTAD: Развивающимся странам потребуется $310 млрд для обслуживания внешнего долга

По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) , в 2022 году развивающимся странам потребуется 310 млрд долларов США для удовлетворения требований по обслуживанию внешнего государственного долга, что эквивалентно 9,2% непогашенной суммы внешнего государственного долга на конец 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на обновленный отчет UNCTAD о торговле и развитии, потребности в краткосрочном обслуживании государственного долга вызывают растущую озабоченность.

"Из-за сочетания большого давления на пролонгацию и большого отношения обслуживания долга к экспорту Пакистан, Монголия, Шри-Ланка, Египет и Ангола, более уязвимы к внезапной остановке обслуживания внешнего госдолга. В трех из них, Пакистане, Египте и Анголе, уже действуют долгосрочные программы МВФ", - говорится в отчете.

UNCTAD считает, что война в Украине оказала дополнительное повышательное давление на международные цены на энергоносители и сырьевые товары, увеличив нагрузку на бюджеты домохозяйств и увеличив производственные издержки, в то время как сбои в торговле и последствия санкций, вероятно, окажут сдерживающее воздействие на долгосрочные инвестиции.

"Наступивший как раз тогда, когда сбои, вызванные пандемией, казалось, утихли, геополитический кризис нанес удар по доверию внутри страны. Дополнительное давление роста цен усиливает призывы к ответным политическим мерам в странах с развитой экономикой, в том числе на фискальном фронте, угрожая более резким, чем ожидалось, замедлением роста», — говорится в отчете UNCTAD.

По прогнозам, стремительный рост цен на продукты питания и топливо окажет непосредственное воздействие на наиболее уязвимые слои населения развивающихся стран, что приведет к голоду и лишениям для домохозяйств, которые тратят наибольшую долю своего дохода на продукты питания: "Но потерю покупательной способности и реальных расходов в итоге ощутят все.

Опасность для многих развивающихся стран, которые в значительной степени зависят от импорта продовольствия и топлива, более серьезна, поскольку более высокие цены угрожают средствам к существованию, препятствуют инвестициям и увеличивают риск увеличения дефицита торгового баланса".

Согласно докладу, растущую озабоченность вызывает неопределенность, вызванная войной на ключевых международных рынках: среда неустойчивых потоков капитала, нестабильность обменного курса и рост стоимости заимствований, особенно для наименее развитых стран и развивающихся стран со средним уровнем дохода, с риском серьезных трудностей с выплатой внешнего долга.

В докладе предупреждается, что повышение ставок в странах с развитой экономикой наряду с беспорядочной динамикой на мировых финансовых рынках может оказаться разрушительным сочетанием для развивающихся стран.

"Волатильность на рынках товаров, валюты и облигаций, поскольку инвесторы ищут безопасные убежища, уже вызвала отток капитала наряду с более высокими премиями за риск по финансовым обязательствам развивающихся стран.

Доходность по облигациям развивающихся стран росла с сентября 2021 года. Данный рост широко распространен и является явным признаком ужесточения финансовых условий. С момента возникновения конфликта в Украине урожайность в развивающихся странах увеличилась в среднем еще на 36 базисных пунктов, причем в странах, сильно зависящих от импорта продовольствия, наблюдается более высокий рост", - отмечают авторы отчета.

UNCTAD предупреждает, что традиционные финансовые показатели, такие как позиции по текущим счетам и валютные резервы, не дают полной картины уязвимости к изменению внешних финансовых условий: "Показатели финансовой интеграции являются лучшим показателем, поскольку многие крупные развивающиеся страны уязвимы к внезапным изменениям направления финансовых потоков".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UNCTAD: Developing countries to require $310B for servicing external debt

Другие новости из категории

Золото подорожало на фоне геополитической ситуации
Золото подорожало на фоне геополитической ситуации
25 марта 2022 г. 10:38
UNCTAD понизила прогноз роста мировой экономики
UNCTAD понизила прогноз роста мировой экономики
25 марта 2022 г. 10:07
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (25.03.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (25.03.2022)
25 марта 2022 г. 09:31
Фондовые индексы США закрылись ростом
Фондовые индексы США закрылись ростом
25 марта 2022 г. 04:43
В Азербайджане число POS-терминалов превысило 63 тыс.
В Азербайджане число POS-терминалов превысило 63 тыс.
24 марта 2022 г. 11:22
Fitch аннулирует рейтинги подпавших под санкции российских компаний
Fitch аннулирует рейтинги подпавших под санкции российских компаний
24 марта 2022 г. 11:04
Московская биржа возобновляет работу
Московская биржа возобновляет работу
24 марта 2022 г. 10:41
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (24.03.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (24.03.2022)
24 марта 2022 г. 10:02
Фондовые индексы США закрылись снижением
Фондовые индексы США закрылись снижением
24 марта 2022 г. 05:14
В финансово-страховом секторе Азербайджана среднемесячная зарплата выросла на 17%
В финансово-страховом секторе Азербайджана среднемесячная зарплата выросла на 17%
23 марта 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi