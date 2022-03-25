UNCTAD: Развивающимся странам потребуется $310 млрд для обслуживания внешнего долга

По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) , в 2022 году развивающимся странам потребуется 310 млрд долларов США для удовлетворения требований по обслуживанию внешнего государственного долга, что эквивалентно 9,2% непогашенной суммы внеш

По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) , в 2022 году развивающимся странам потребуется 310 млрд долларов США для удовлетворения требований по обслуживанию внешнего государственного долга, что эквивалентно 9,2% непогашенной суммы внешнего государственного долга на конец 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на обновленный отчет UNCTAD о торговле и развитии, потребности в краткосрочном обслуживании государственного долга вызывают растущую озабоченность.

"Из-за сочетания большого давления на пролонгацию и большого отношения обслуживания долга к экспорту Пакистан, Монголия, Шри-Ланка, Египет и Ангола, более уязвимы к внезапной остановке обслуживания внешнего госдолга. В трех из них, Пакистане, Египте и Анголе, уже действуют долгосрочные программы МВФ", - говорится в отчете.

UNCTAD считает, что война в Украине оказала дополнительное повышательное давление на международные цены на энергоносители и сырьевые товары, увеличив нагрузку на бюджеты домохозяйств и увеличив производственные издержки, в то время как сбои в торговле и последствия санкций, вероятно, окажут сдерживающее воздействие на долгосрочные инвестиции.

"Наступивший как раз тогда, когда сбои, вызванные пандемией, казалось, утихли, геополитический кризис нанес удар по доверию внутри страны. Дополнительное давление роста цен усиливает призывы к ответным политическим мерам в странах с развитой экономикой, в том числе на фискальном фронте, угрожая более резким, чем ожидалось, замедлением роста», — говорится в отчете UNCTAD.

По прогнозам, стремительный рост цен на продукты питания и топливо окажет непосредственное воздействие на наиболее уязвимые слои населения развивающихся стран, что приведет к голоду и лишениям для домохозяйств, которые тратят наибольшую долю своего дохода на продукты питания: "Но потерю покупательной способности и реальных расходов в итоге ощутят все.

Опасность для многих развивающихся стран, которые в значительной степени зависят от импорта продовольствия и топлива, более серьезна, поскольку более высокие цены угрожают средствам к существованию, препятствуют инвестициям и увеличивают риск увеличения дефицита торгового баланса".

Согласно докладу, растущую озабоченность вызывает неопределенность, вызванная войной на ключевых международных рынках: среда неустойчивых потоков капитала, нестабильность обменного курса и рост стоимости заимствований, особенно для наименее развитых стран и развивающихся стран со средним уровнем дохода, с риском серьезных трудностей с выплатой внешнего долга.

В докладе предупреждается, что повышение ставок в странах с развитой экономикой наряду с беспорядочной динамикой на мировых финансовых рынках может оказаться разрушительным сочетанием для развивающихся стран.

"Волатильность на рынках товаров, валюты и облигаций, поскольку инвесторы ищут безопасные убежища, уже вызвала отток капитала наряду с более высокими премиями за риск по финансовым обязательствам развивающихся стран.

Доходность по облигациям развивающихся стран росла с сентября 2021 года. Данный рост широко распространен и является явным признаком ужесточения финансовых условий. С момента возникновения конфликта в Украине урожайность в развивающихся странах увеличилась в среднем еще на 36 базисных пунктов, причем в странах, сильно зависящих от импорта продовольствия, наблюдается более высокий рост", - отмечают авторы отчета.

UNCTAD предупреждает, что традиционные финансовые показатели, такие как позиции по текущим счетам и валютные резервы, не дают полной картины уязвимости к изменению внешних финансовых условий: "Показатели финансовой интеграции являются лучшим показателем, поскольку многие крупные развивающиеся страны уязвимы к внезапным изменениям направления финансовых потоков".