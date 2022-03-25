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UNCTAD предложила 5 рекомендаций для защиты мировой экономики

UNCTAD предложила 5 рекомендаций для защиты мировой экономики Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) рекомендует 5 мер политики для защиты мировой экономики.
Финансы
25 марта 2022 г. 15:32
UNCTAD предложила 5 рекомендаций для защиты мировой экономики

Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) рекомендует 5 мер политики для защиты мировой экономики.

Как передает Report, об этом говорится в обновленном отчете UNCTAD о торговле и развитии.

UNCTAD считает необходимым более масштабную и льготную, но менее обусловленную многостороннюю финансовую поддержку развивающихся стран, позволяющую им противостоять финансовым и экономическим потрясениям и увеличивать инвестиции для поддержки экономического роста.

Также предлагается немедленное облегчение бремени задолженности Украины наряду с возобновлением обсуждения многостороннего механизма, который способствует справедливой и упорядоченной реструктуризации суверенного долга развивающихся стран в периоды серьезного финансового кризиса.

Более широкое использование специальных прав заимствования позволит пополнить официальные резервы и обеспечить своевременное предоставление ликвидности во избежание серьезных дефляционных корректировок.

UNCTAD считает, что более эффективные своповые соглашения между центральными банками позволят поддержать валюты развивающихся стран и преодолеть финансовые кризисы.

Для преодоления давления со стороны предложения и наценки на инфляцию рекомендуется отраслевая политика, включая контроль над ценами и субсидии.

"Экспресс-оценка UNCTAD влияния войны в Украине на торговлю и развитие подтвердила быстро ухудшающиеся перспективы мировой экономики, подкрепленные ростом цен на продовольствие, топливо и удобрения, повышенной финансовой нестабильностью, отказом от инвестиций в целях устойчивого развития, сложными реконфигурациями глобальных цепочек поставок и ростом торговых расходов", - отмечается в отчете.

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Версия на английском языке UNCTAD proposes 5 recommendations to protect global economy
Версия на азербайджанском языке UNCTAD qlobal iqtisadiyyatı qorumaq üçün 5 tədbir tövsiyə edib

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