UNCTAD понизила прогноз роста мировой экономики

Организация ООН по торговле и развитию (UNCTAD) понизила прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 3,6% до 2,6% из-за войны в Украине и изменений в макроэкономической политике стран в последние месяцы.

Организация ООН по торговле и развитию (UNCTAD) понизила прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 3,6% до 2,6% из-за войны в Украине и изменений в макроэкономической политике стран в последние месяцы.

Как передает Report со ссылкой на обновленный отчет о торговле и развитии, хотя в этом году в России произойдет глубокая рецессия, в некоторых частях Западной Европы и Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии ожидается значительное замедление роста.

"Продолжающаяся война в Украине, вероятно, усилит тенденцию к ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах после аналогичных шагов, которые начались в конце 2021 года в нескольких развивающихся странах из-за инфляционного давления, при этом в бюджетных прогнозах также ожидается сокращение расходов", - говорится в отчете.

UNCTAD обеспокоена тем, что сочетание ослабления глобального спроса, недостаточной координации политики на международном уровне и увеличения уровня задолженности из-за пандемии вызовет финансовые потрясения, которые могут подтолкнуть некоторые развивающиеся страны к нисходящей спирали неплатежеспособности, рецессии и остановке развития.

«Экономические последствия войны в Украине усугубят продолжающийся экономический спад во всем мире и ослабят восстановление после пандемии COVID-19», — заявила генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспан.

По ее словам, многие развивающиеся страны изо всех сил пытались получить экономическую поддержку после рецессии COVID-19 и теперь сталкиваются с сильным "встречным ветром" из-за войны. Приводит ли это к беспорядкам или нет, но глубокая социальная тревога уже распространяется, отметила Р. Гринспан.

"Даже без длительных потрясений на финансовых рынках развивающиеся страны столкнутся с серьезными ограничениями роста экономики. Во время пандемии их государственный и частный долг увеличился. И проблемы, которые ушли из поля зрения во время пандемии, в том числе высокий уровень корпоративного левериджа и растущая задолженность домохозяйств в развивающихся странах со средним уровнем дохода, вновь всплывут на поверхность по мере ужесточения политики", - говорится в отчете.

Согласно отчету, основные страны с развитой экономикой находятся на пути к отмене стимулов, введенных во время пандемии, путем ужесточения директивных ставок, свертывания покупок активов центральным банком и закрытия программ увольнений, переводов и поддержки предприятий и домашних хозяйств: "Это происходит даже несмотря на то, что инфляция еще не привела к устойчивому росту заработной платы, что делает необоснованной угрозу спирали заработной платы и цен".

В докладе предупреждается, что эти сдвиги ослабят глобальный спрос и затормозят экономический рост, поскольку в некоторых странах инвестиции уже остановились: "Нельзя исключать угрозу более резкого падения инвестиций и экономического роста, если процентные ставки будут расти слишком быстро, а проблема изменения климата будет упущена из заголовков новостей. Это неправильный политический тренд в неподходящее время".

В отчете отмечается, что развивающиеся страны, которые понесли более крупные расходы, чтобы справиться с пандемией, сталкиваются с дополнительными ограничениями в отношении спроса и обязательств по платежному балансу в результате недавнего изменения политики в странах с развитой экономикой.