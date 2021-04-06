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Умер "отец евро"

Умер "отец евро" Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни
Финансы
6 апреля 2021 г. 12:13
Умер отец евро
Роберт Манделл

Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл скончался в Италии на 89-м году жизни, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Манделл скончался после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане.

Роберт Манделл известен как "идейный вдохновитель" евро. В начале 60-х годов он стал соавтором теории оптимальных валютных зон – областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями.

Манделл преподавал в нескольких университетах, но большую часть карьеры посвятил нью-йоркскому Колумбийскому. В 70-х годах занимал должности в финансовом комитете Экономического и валютного союза – прообразе нынешнего Европейского союза. В 1999 году экономисту была вручена Нобелевская премия "За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Исследования Манделла помогли заложить основу для евро.

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