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Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд

Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд Он умер 15 января в своем поместье в швейцарском Преньи
Финансы
16 января 2021 г. 16:08
Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд

Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд умер в Швейцарии в возрасте 57 лет.

Как передает Report, об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на семью барона.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда", - цитирует агентство заявление семьи, в котором поясняется, что причиной смерти банкира стал сердечный приступ. Он умер 15 января в своем поместье в швейцарском Преньи.

Де Ротшильд родился в 1963 году во французском Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами.

Согласно данным AFP, стоимость активов группы составляет около 160 млрд евро.

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