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Ульвия Джаббарова: Изменение климата - важный сигнал для страхового сектора

Ульвия Джаббарова: Изменение климата - важный сигнал для страхового сектора Вызванные климатическими изменениями риски и ущерб растут с каждым годом, и это важный сигнал для страхового сектора.
Финансы
20 июня 2024 г. 11:58
Ульвия Джаббарова: Изменение климата - важный сигнал для страхового сектора

Вызванные климатическими изменениями риски и ущерб растут с каждым годом, и это важный сигнал для страхового сектора.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" Ульвия Джаббарова на Азербайджанском международном страховом форуме (Azerbaijan International Insurance Forum - AIIF-2024) в Баку.

"Еще одна тема, которая глубоко волнует нас - это концепция экологической среды, зеленого мира и изменения климата. Влиятельные представители стран мира обсудят эту тему в конце текущего года в рамках COP29 именно в Азербайджане. Современные вызовы также включают в себя нормативно-правовые инновации. Так, основными целевыми показателями являются такие направления, как меняющиеся требования, новые стандарты, совершенствование форм управления и т.д. Главная задача страховщиков - максимально оперативно адаптироваться к этим нововведениям и, следовательно, активно участвовать в общем устойчивом росте", - сказала она.

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Версия на английском языке Ulviyya Jabbarova: Climate change is significant signal for insurance sector
Версия на азербайджанском языке Ülviyyə Cabbarova: "İqlim dəyişikliyi sığorta sektoru üçün əhəmiyyətli siqnaldır"

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