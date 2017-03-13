Украину ждет дефолт и крах гривны

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Без поддержки Международного валютного фонда Киев утратит контроль над курсом гривны, а стремительно растущий внешний долг может привести к дефолту. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

По мнению банкира, только МВФ может помочь стране рассчитаться с международными кредиторами. "Если брать чисто математически, то без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не выполним обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем", — отмечает Чурий.

Зампред НБУ считает, что украинское правительство не сможет самостоятельно поддерживать курс гривны, а для предотвращения финансовой катастрофы Киеву придется обращаться к международным институтам. Чиновник отметил, что в ближайшие несколько лет Украина должна вернуть кредиторам порядка 12,5 млрд долларов.