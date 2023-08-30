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Украинские хакеры атаковали российскую платежную систему "Золотая корона"

Украинские хакеры атаковали российскую платежную систему "Золотая корона" Хакеры, предположительно, из Украины атаковали российскую систему денежных переводов "Золотая корона" (KoronaPay).
Финансы
30 августа 2023 г. 01:34
Украинские хакеры атаковали российскую платежную систему Золотая корона

Хакеры, предположительно, из Украины атаковали российскую систему денежных переводов "Золотая корона" (KoronaPay).

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

Ресурсы платежной системы 28 августа стали помечать как цели для хакактивистов на теневых форумах, рассказали изданию специалисты по кибербезопасности.

"Призывы атаковать компанию, как правило, приводят к массовой DDoS-атаке, что и произошло с платежной системой", - рассказал один из собеседников газеты.

Эксперты компании ServicePipe, выпускающей продукты для цифровой защиты, сообщили "Коммерсанту", что в работе "Золотой короны" произошел сбой из-за атаки. Коммерческий директор ServicePipe Данила Чежин сообщил, что ответственность за атаку на "Золотую корону" взяла на себя "IT-армия Украины".

В 2022 году подобным атакам подверглись платежная система "Мир" и ее оператор, Национальная система платежных карт. Эксперты отмечали, что за атаками также стояли украинские хакеры.

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