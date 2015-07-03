​Украинцы будут выплачивать кредиты по старому курсу

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Парламент Украины принял закон о реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте. Согласно закону, валютные кредиты будут возвращаться по курсу на день заключения договора.

Как сообщает Report, также по новому закону, заложенное имущество должника не может быть конфисковано в течение двух лет. Также появится возможность списания до 85% долга, если до принятия закона выплаты превысили 15% суммы.

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал отклонить закон. Руководство банка считает, что закон о реструктуризации валютных кредитов нанесет "разрушительный" удар по банковскому сектору и финансовой системе в целом. По расчетам НБУ, при этом банковская система потеряет 100 млрд. гривен (4,8 млрд. долларов).