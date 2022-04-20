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Украина запросила у МВФ 5 млрд долларов

Украина запросила у МВФ 5 млрд долларов Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 млрд долларов США в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал.
Финансы
20 апреля 2022 г. 17:39
Украина запросила у МВФ 5 млрд долларов

Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 млрд долларов США в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", - сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.

Георгиева добавила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует "колоссальных" ассигнований.

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