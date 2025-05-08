Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты

Украина начала обсуждение возможности замены доллара США на евро в качестве базовой валюты для гривны в условиях геополитических изменений, укрепления связей с Европейским Союзом и фрагментации мировой торговли.

Украина начала обсуждение возможности замены доллара США на евро в качестве базовой валюты для гривны в условиях геополитических изменений, укрепления связей с Европейским Союзом и фрагментации мировой торговли.

Как передает со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

"Усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли" побуждают НБУ изучить целесообразность привязки гривны к евро, отметил Пышный в комментарии.

По его словам, "эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки".

Несмотря на то, что операции с долларом США продолжают доминировать на всех сегментах валютного рынка, доля операций, деноминированных в евро, растет в большинстве сегментов, хотя пока "умеренно", сообщил глава НБУ.

"После введения гривны в 1996 году Украина использовала доллар как основную ориентирную валюту. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Нацбанк ввел валютные ограничения и фиксированный курс гривны - около 29 грн/долл. Позже, в условиях фискальных дисбалансов, была осуществлена девальвация. В октябре 2023 года НБУ перешел к режиму управляемого курсообразования, используя доллар США в качестве ориентира для валютных интервенций",- указано в сообщении издания.

Как подчеркнул Пышный, оживление инвестиционной и потребительской активности на фоне сближения с Европой будет способствовать экономическому росту, который в течение следующих двух лет может составить 3,7-3,9%. При этом он подчеркнул, что траектория экономики в значительной степени зависит от развития боевых действий.

"Быстрое завершение войны, безусловно, было бы позитивным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало в себя гарантии безопасности для Украины", - заявил Пышный.

"Тем не менее, важно признать, что экономические выгоды от окончания войны, вероятно, потребуют времени для полной материализации", - добавил он.