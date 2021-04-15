Украина повысила учетную ставку до 7,5%

Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 6,5% годовых до 7,5% с 16 апреля.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу НБУ, этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

Нацбанк констатирует, что в первом квартале 2021 года инфляция вышла за пределы целевого диапазона 5%±1 процентный пункт, отклонившись от него существенное, чем предполагалось прогнозом.

По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция – до 5,9%.

"С одной стороны, стремительное ускорение инфляции обусловлено в основном временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев и дальше подталкивали цены вверх. Значительное влияние также имела низкая база сравнения. С другой – фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат", – отмечается в сообщении.

Отметим, что 4 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых с 6%, где она находилась с июня 2020 года. Нацбанк отметил, что готов к более решительному повышению учетной ставки для сдерживания инфляции.

Ранее Национальный банк прогнозировал рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

По данным Госстата, в марте в годовом измерении инфляция ускорилась до 8,5%. Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по крайней мере до августа.