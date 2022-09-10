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Украина получит крупный кредит под гарантии Дании и Великобритании

Украина получит крупный кредит под гарантии Дании и Великобритании Кабмин Украины принял решение о привлечении дополнительного финансирования от группы Всемирного банка в рамках проекта поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления.
Финансы
10 сентября 2022 г. 15:56
Украина получит крупный кредит под гарантии Дании и Великобритании

Кабмин Украины принял решение о привлечении дополнительного финансирования от группы Всемирного банка в рамках проекта поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, планируется привлечение 530 млн долларов у подразделений ВБ - Международного банка реконструкции и развития, Международной ассоциации развития.

Кредит будет предоставлен на льготных условиях - сроком на 19 лет под 0,25% (начисляется на неиспользованную часть займа) годовых под гарантии Великобритании и Дании.

"Средства будут направлены на оплату труда работников бюджетной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПО, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine to receive large loan secured by Denmark and UK

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