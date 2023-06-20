Украина получила от Всемирного банка более €60 млн на выплаты педагогам

Всемирный банк перечислил в бюджет Украины 63 млн евро. Эти деньги планируется потратить на выплаты педагогам.

Всемирный банк перечислил в бюджет Украины 63 млн евро. Эти деньги планируется потратить на выплаты педагогам.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство финансов Украины.

"Средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях, в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок погашения кредита составляет 10 лет, с четырехлетним льготным периодом.

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", - сообщили в украинском Минфине.