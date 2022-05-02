Украина получила грантовую поддержку от США, Норвегии и Австрии в 495 млн евро

Украина получила грантовые средства в размере 495 млн евро от США, Норвегии и Австрии (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF).

Украина получила грантовые средства в размере 495 млн евро от США, Норвегии и Австрии (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF).

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, эти средства предоставлены в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме 500 млн долларов.

Грант поступил в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутри-перемещенных лиц, уточнил глава Минфина.

Целевой фонд был создан Группой ВБ. Украина 11 апреля получила через MDTF 44,5 млн евро от Швеции, а 29 апреля - 88,5 млн евро, из которых 60 млн от Великобритании, около 20,5 млн - Дания, 0,46 млн - Исландии, по 5 млн - Латвии и Литвы.

Норвегия в конце марта сообщила о решении перечислить в MDTF для Украины 200 млн норвежских крон (около 20 млн евро), напомнив, что в целом она выделила 2 млрд крон на гуманитарную деятельность и помощь беженцам в связи с войной в Украине. Примерно половина этой суммы к началу апреля уже была израсходована.

Взнос Австрии в фонд, согласно информации ВБ, составил 10 млн евро. США 21 апреля сообщили о перечислении в MDTF еще 500 млн долларов.